Carol Maltesi, donna uccisa e fatta a pezzi nel Bresciano: chi era la vittima

Secondo la stampa locale, era cresciuta nel Varesotto, tra Busto Arsizio e Sesto Calende , cittadina dove ha praticato equitazione e danza e dove aveva studiato nell'istituto delle ex orsoline. Tre anni dopo il diploma, nel 2016, la nascita del figlio e la decisione di trasferirsi a Milano per lavorare in una profumeria, prima di aprire un profilo sul sito per adulti Onlyfans che ora risulta inattivo.

L'ingresso nel mondo del porno, che poi ha abbandonato -

Diversi i social dove si presenta come performer e modella e nelle foto mostra alcuni dei tatuaggi che hanno permesso di identificarla. Negli ultimi anni si era avvicinata al mondo del cinema hard ma, dopo aver girato diversi film, aveva deciso di abbandonare le scene.

L'appello contro la violenza: "In primis serve il supporto delle donne" -

"Per combattere determinati pregiudizi noi donne dovremmo essere le prime a sostenerci": così Carol Maltesi concludeva un video sui social girato nel 2020 in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. "Si parla tanto di violenza fisica contro le donne ma è altrettanto importante parlare di quella psicologica perché comunque ti distrugge emotivamente ed è altrettanto grave - affermava -. E se ne parla molto poco di questo". "Quello che mi è venuto in mente - aggiungeva - è che manca soprattutto il rispetto fra noi donne in primis. Penso che per combattere determinati pregiudizi noi donne dovremmo essere le prime a sostenerci".

La confessione -

La donna aveva diversi tatuaggi sul corpo e uno di questi è stato riconosciuto da un suo fan. A ucciderla è stato un 43enne milanese, suo ex e vicino di casa: l'uomo si è presentato in caserma, assicurando di voler fornire elementi utili allo sviluppo delle indagini, ma il suo racconto era pieno di contraddizioni. Messo alle strette dagli investigatori in un serrato interrogatorio alla presenza del suo avvocato difensore, alla fine è crollato confessando il delitto.

La vittima e l'assassino avevano avuto una relazione

- Ora le indagini condotte dai carabinieri sotto la direzione dalla pm Lorena Ghibaudo puntano a chiarire il movente del delitto: la vittima e l'assassino avevano avuto una relazione ma dopo la rottura erano rimasti in ottimi rapporti continuando a frequentarsi. Tanto che il 43enne utilizzava spesso l'auto della vittima, la stessa "immortalata" dalle telecamere di sorveglianza del comune di Borno il 20 marzo, giorno del ritrovamento del cadavere di Carol. Il delitto risale a gennaio: il cadavere della donna, ha rivelato il 43enne agli investigatori, è stato prima tenuto nascosto in un congelatore in casa della stessa vittima, poi tagliato in pezzi, inserito in 4 sacchi neri della spazzatura e infine gettato in un dirupo. Ricostruita nel dettaglio la dinamica, gli inquirenti dovranno ora capire cosa abbia portato l'assassino a commettere il delitto atroce.