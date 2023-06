Omicidio Carol Maltesi, Davide Fontana condannato a 30 anni di carcere

La zia della vittima in lacrime: "Vergogna, tra dieci anni sarà fuori"

Fotogallery - A Senago un murale per ricordare Giulia Tramontano e Thiago

In aula la difesa di Fontana aveva chiesto l'annullamento delle aggravanti e il riconoscimento delle attenuanti generiche, con il minimo della pena della reclusione per i reati contestati e non una sentenza da "Giustizia da Colosseo".