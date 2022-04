Omicidio Carol Maltesi, parla il fidanzato: "Davide mi scriveva al suo posto mentre era già morta"

"

Davide mi ha scritto al posto di Carol quando era già morta

Salvatore Galdo

Carol Maltesi

Fuori dal Coro

dovevamo partire insieme per un viaggio in Francia

". A parlare èil fidanzato diche in esclusiva a "" racconta dell'ultima volta in cui ha sentito la voce della sua compagna. "L'ultimo audio vocale risale al 10 gennaio,poi non ho più avuto sue notizie".

Salvatore che vive a

Praga

Eravamo felici e mi è sembrato strano che fosse sparita

Davide Fontana

Borno

Brescia

spiega di non aver più sentito la sua fidanzata e di esserci rimasto male: "". Poi il 13 gennaio riceve un messaggio da Carol che gli dice di voler rimanere da sola. A scrivere però non è Carol, mail vicino di casa della 26enne che l'ha uccisa, fatto a pezzi il suo cadavere e poi l'ha gettato in alcuni sacchetti in un dirupo a, in provincia di

Salvatore parla del

rapporto morboso di Davide nei confronti di Carol

lockdown

credo che il delitto sia stato premeditato, non credo alla scusa del video hard finito male

Verona

. I due, vicini di casa, avevano avuto una breve relazione due anni fa durante il, ma "Davide non aveva mai accettato la rottura. Per questo motivo - considera Salvatore -. Non è una cosa plausibile, Carol non ha mai fatto questi video. Io sapevo tutto". Secondo il fidanzato della 26enne è molto più probabile che Fontana non accettasse il fatto che Carol volesse lasciare l'appartamento dove viveva e avvicinarsi a, vicino al figlio.

"

Io e Carol avevamo pianificato un futuro insieme,

Carol

avrebbe voluto tanto trasferirsi a Praga qui da me

al suo dito aveva sempre l'anello di fidanzamento", Salvatore parla della promessa che i due si erano fatti e in lacrime rivela: "".