Omicidio Carol Maltesi, la testimonianza di un dj: "Abbiamo lavorato insieme prima della sua scomparsa, poi l'ho affidata a Davide"

Col passare dei giorni emergono nuovi dettagli a proposito della morte di Carol Maltesi , la 26enne uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa ed ex compagno

Davide Fontana

Rescaldina

. L'uomo ha infatti confessato di non poter accettare di vivere senza la ragazza, che aveva intenzione di voler lasciare la sua abitazione di(in provincia di Milano) e trasferirsi fra il Veronese e Praga, per essere più vicina al figlio.

Sulla vicenda, a

"Pomeriggio Cinque"

dj Eddy Santangelo

la sera prima del delitto

è di nuovo in tua custodia"

è intervenuto il, che ha collaborato proprio con Carol: "Era ospite del locale in cui lavoravo e io l'ho ricevuta sulla porta, dove ho preso in custodia la sua valigia e ho visto anche il suo accompagnatore, Davide. Al termine dell'evento lui è tornato a riprenderla e io l'ho guardato dicendogli "Da questo momento. A pensarci, mi turba ancora".

"Ho avuto il piacere di conoscerla come

Charlotte Angie

Malena

Barbara d'Urso

aveva un figlio

durante un set di quattro giorni e rimasi impressionata dalla sua dolcezza e dalla sua bellezza fuori misura - aggiunge la pornostarin collegamento con- Nel nostro lavoro spesso si usa un nome d'arte e in merito alla vita privata non emerge granché. L'unica cosa che mi rivelò era chee di voler vivere con lui".

Infine aggiunge: "Era già diverso tempo che

non si presentava agli eventi

la totale solitudine di questa ragazza

e si era diffusa la voce che non volesse più fare questo lavoro. Invece, evidentemente era lui a rispondere all'agenzia. Mi mette i brividi, che in questi mesi non è stata cercata da nessuno".