Femminicidio Aurora Tila, la mamma sulla pena ridotta: "Non c'è stata giustizia, provo rabbia"

Morena Corbellini, la madre di Aurora Tila, la 13enne gettata da un balcone il 25 ottobre 2024 a Piacenza, è intervenuta in diretta a "Dentro la Notizia" per commentare la riduzione della pena della Corte di appello di Bologna da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato reo confesso che all'epoca dei fatti aveva 15 anni.

"Non mi è piaciuta la sentenza - le parole della donna - non la trovo congrua con quello che è successo perché comunque aveva 13 anni, è la vittima più piccola d'Europa, ritengo che non sia stata giusta, un discorso così pesante doveva essere preso in considerazione".

"Non c'è stata una giusta giustizia e invece io credevo nella giustizia, oggi non ci credo più, mi spiace" ha aggiunto la donna.