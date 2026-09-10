Femminicidio Aurora Tila, uccisa a 13 anni: ridotta la pena per l'ex fidanzato | La mamma: "Sentenze fatte alla leggera, intervenga Meloni"
"Andrà sempre peggio finché il Paese non interverrà in modo duro e corretto", le parole di dolore di Morena Corbellini, madre della vittima
© Da video
La Corte di appello di Bologna ha ridotto la condanna da 17 a 15 anni per il ragazzo, all'epoca dei fatti 15enne, a processo per l'omicidio di Aurora Tila, 13enne morta gettata da un balcone il 25 ottobre 2024 a Piacenza. "Aurora aveva 13 anni, la vittima di femminicidio più giovane d'Europa", ha detto l'avvocato Emilio Malaspina, difensore della madre della vittima, spiegando che la famiglia è insoddisfatta in particolare per la richiesta di sconto fatta dalla Procura generale.
"Andrà sempre peggio, le sentenze sono fatte alla leggera"
Subito è arrivata la dura replica della madre di Aurora, Morena Corbellini: "Poi pretendiamo che i femminicidi diminuiscano? Aumenteranno sempre di più e anche i minori uccideranno sempre di più, finché il Paese non interverrà in modo duro e corretto. Andrà sempre peggio, le sentenze sono fatte alla leggera".