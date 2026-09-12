Funerali di Stato: cosa sono, a chi spettano e quanto costano

I funerali di Stato sono un rito destinato a personalità specifiche di rilievo nazionale o internazionale. In Italia, queste esequie sono regolamentate dalla legge n° 36 del 7 febbraio 1987 e sono caratterizzate da una serie di protocolli e onori militari stabiliti dalle istituzioni governative. I beneficiari, in modo obbligatorio, sono pochi. Scopriamo di più su cosa sono, a chi spettano e a chi possono essere concessi, come si celebrano i funerali di Stato.