Omicidio-suicidio a Finale Ligure, folla ai funerali della famiglia Baruzzo

Finale Ligure si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo. Una folla commossa e silenziosa di oltre 1.500 persone, con in mano palloncini bianchi, ha riempito nella mattinata di mercoledì 9 settembre la basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e il 3 settembre per poi puntare l'arma contro se stesso e togliersi la vita.