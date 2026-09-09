Omicidio-suicidio a Finale Ligure, folla ai funerali della famiglia Baruzzo

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Finale Ligure si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo. Una folla commossa e silenziosa di oltre 1.500 persone, con in mano palloncini bianchi, ha riempito nella mattinata di mercoledì 9 settembre la basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e il 3 settembre per poi puntare l'arma contro se stesso e togliersi la vita.
Folla ai funerali
Nei giorni scorsi la procura di Savona, che ha aperto un'inchiesta giudiziaria sull'omicidio-suicidio, ha dato il nulla osta per le esequie officiate dal vescovo della diocesi di Savona-Noli, monsignor Calogero Marino e dal parroco don Giuseppe Militello. Ad accogliere i feretri sul sagrato della chiesa il sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri che ha proclamato il lutto cittadino. Presenti tantissimi giovani, soprattutto amici e conoscenti di Mattia, con una nutrita rappresentanza del Finale Fbc la squadra di calcio dove giocava il 15enne. Al termine della cerimonia, all'uscita della chiesa, sono stati fatti volare in cielo i palloncini bianchi come ultimo saluto della comunità alla famiglia.