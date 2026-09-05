Savona, Daniele Baruzzo e quei 15 post-it in casa: la paura per i "brutti giri" del figlio e le indicazioni per l'eredità

Da capire se si sia trattato di un raptus o di un piano pensato e preparato nei minimi dettagli. Le valigie erano pronte. I telefoni in carica e accanto a loro il programma della crociera sul mar Mediterraneo, come chi si sta preparando ad affrontare un viaggio. Il condizionatore - appunto - era intorno ai 15 gradi, elemento che forse fa pendere la bilancia più verso un'idea rimuginata e poi messa in atto. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia solo sul figlio Mattia, per chiarire alcuni dettagli. Secondo i primi rilievi, il ragazzino sarebbe morto nel sonno. La moglie, forse svegliata dal rumore, sarebbe stata colta di sorpresa e uccisa prima che riuscisse a rendersi conto di cosa stava accadendo. A quel punto Baruzzo si è seduto sul bordo del letto, la canna della pistola era appoggiata sulla sua testa quando ha premuto il grilletto. Il corpo senza vita si è accasciato accanto a quello della moglie.