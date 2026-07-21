Dichiarato morto, ma ancora vivo: cosa è il fenomeno della morte apparente e come si manifesta

Alcune persone hanno avuto la sfortuna di vivere questa terrificante esperienza. Il caso più eclatante è accaduto nel 1705 in Scozia, dove Marjorie McCall era morta a causa di una febbre di origine sconosciuta. Il suo funerale è avvenuto poche ore dopo, per il timore che la malattia fosse contagiosa e potesse propagarsi. Alla donna, però, non erano stati prelevati i gioielli che indossava al momento della morte e sepoltura. Il giorno dopo il funerale, due saccheggiatori di tombe che erano a conoscenza dell'anello prezioso di Marjorie aprirono la bara e trovarono la signora viva che urlava.