Neonato viene dichiarato morto ma in obitorio vedono il suo corpo muoversi, i genitori: "È un miracolo"

Al compimento di un mese di vita era stato dato per morto per un arresto cardiorespiratorio. Dopo 45 minuti di manovre sanitarie, i medici dell'ospedale Santa Casa di Rio Claro, in Brasile, hanno dichiarato il 15 luglio il decesso del piccolo Noah. Il corpo del neonato è stato così portato alla camera mortuaria. Ma due ore dopo il certificato di morte, la responsabile dell'obitorio ha notato che quel sacco in cui era contenuto il corpo del piccolo Noah si muoveva. "Mi sono fatta coraggio e ho aperto il sacco: il neonato ha iniziato a muoversi ancora di più, a tossire, a fare rumore perché voleva respirare", ha raccontato Regina Célia Paschoal ai media brasiliani. Il piccolo è stato messo in salvo e trasportato in terapia intensiva in un altro ospedale.