Norvegia, morta la principessa Astrid: due giorni fa era ai funerali del fratello Harald V

"Nel corso della sua lunga vita, la Principessa Astrid ha rappresentato la Casa Reale con calore e grande senso del dovere. Già all’età di 22 anni dovette assumere il ruolo di first lady quando mia nonna, la Principessa ereditaria Märtha, venne a mancare. Nel suo impegno pubblico, la Principessa Astrid dedicò sempre particolare attenzione alla cura e all’inclusione delle persone più vulnerabili della società. Fu profondamente leale e svolse sempre i propri incarichi con dedizione, partecipazione e un contagioso senso dell’umorismo" ha dichiarato il nuovo sovrano sul sito ufficiale della Casa Reale norvese. "Zia Astrid è stata un sostegno importante per Re Harald e per tutti noi della famiglia. Abbiamo imparato molto da lei e non aveva paura di dire ciò che pensava. La sua scomparsa rappresenta per noi una grande perdita. Ci mancherà. La mia famiglia e io rivolgiamo un pensiero affettuoso ai familiari più stretti di zia Astrid" ha concluso.