Norvegia, morta la principessa Astrid: due giorni fa era ai funerali del fratello Harald V

Un nuovo lutto colpisce la famiglia reale norvegese a pochi giorni dalla morte di re Harald V. La principessa Astrid di Norvegia, sorella maggiore dell'ex sovrano, è morta venerdì 11 settembre all'età di 94 anni. A darne notizia è stata la Casa reale norvegese. Soltanto due giorni fa Astrid aveva partecipato, in carrozzina, ai funerali di Stato del fratello, morto alla fine di agosto all'età di 89 anni.
L'ultimo saluto
La principessa era dunque comparsa pubblicamente per l'ultima volta proprio durante le esequie di Harald V, celebrate a Oslo davanti alla famiglia reale, alle delegazioni internazionali e a più di 200mila privati cittadini. La sua morte arriva così a distanza di pochi giorni dall'ultimo saluto al fratello, aprendo un secondo lutto nella Casa reale norvegese.
Il messaggio del nuovo sovrano
"Nel corso della sua lunga vita, la Principessa Astrid ha rappresentato la Casa Reale con calore e grande senso del dovere. Già all’età di 22 anni dovette assumere il ruolo di first lady quando mia nonna, la Principessa ereditaria Märtha, venne a mancare. Nel suo impegno pubblico, la Principessa Astrid dedicò sempre particolare attenzione alla cura e all’inclusione delle persone più vulnerabili della società. Fu profondamente leale e svolse sempre i propri incarichi con dedizione, partecipazione e un contagioso senso dell’umorismo" ha dichiarato il nuovo sovrano sul sito ufficiale della Casa Reale norvese. "Zia Astrid è stata un sostegno importante per Re Harald e per tutti noi della famiglia. Abbiamo imparato molto da lei e non aveva paura di dire ciò che pensava. La sua scomparsa rappresenta per noi una grande perdita. Ci mancherà. La mia famiglia e io rivolgiamo un pensiero affettuoso ai familiari più stretti di zia Astrid" ha concluso.