Haakon è il nuovo re di Norvegia, al suo fianco Mette-Marit: la regina alle prese con gravi problemi di salute
Dopo la morte di Harald V, il figlio 53enne sale sul trono. Accanto a lui la moglie, reduce da un trapianto di polmone per la fibrosi polmonare
Haakon e Mette Marit: i nuovi sovrani di Norvegia © Instagram
La Norvegia ha un nuovo re. Haakon, 53 anni, è salito al trono dopo la morte del padre Harald V, scomparso il 28 agosto a 89 anni dopo oltre tre decenni di regno, e ha scelto di mantenere il proprio nome di battesimo: regnerà come Haakon VIII. Una scelta nel segno della continuità anche per quanto riguarda il motto della monarchia: il nuovo sovrano ha deciso infatti di conservare quello utilizzato dal padre Harald V, "Alt for Norge", "Tutto per la Norvegia".
Al suo fianco c'è Mette-Marit, anche lei 53enne, diventata regina in uno dei momenti più delicati della sua vita, dopo anni segnati da una grave malattia e da un recente trapianto di polmone.
Chi è il nuovo re Haakon
Nato a Oslo il 20 luglio 1973, Haakon Magnus è il secondogenito di Harald V e della regina Sonja. Nonostante abbia una sorella maggiore, Märtha Louise, era diventato erede al trono nel 1991: la riforma che ha introdotto la primogenitura assoluta in Norvegia non aveva infatti effetto retroattivo.
Ha frequentato una scuola elementare pubblica, ha svolto la formazione nella Marina norvegese e successivamente ha studiato Scienze politiche all'Università della California a Berkeley e Development Studies alla London School of Economics. Appassionato di musica, sci e soprattutto surf, ha raccontato che, se non fosse nato nella famiglia reale, avrebbe voluto provare a diventare un surfista professionista.
Negli ultimi anni Haakon aveva progressivamente assunto maggiori responsabilità a causa delle condizioni di salute del padre, ricoprendo più volte il ruolo di reggente. Con la morte di Harald è diventato il quarto sovrano della Norvegia moderna, nata con l'indipendenza dalla Svezia nel 1905.
Mette-Marit, dalla vita da ragazza madre alla corona
La storia con Mette-Marit Tjessem Høiby ha accompagnato Haakon per gran parte della sua vita adulta. I due si conobbero nel 1999 durante un festival musicale a Kristiansand. Lei era una giovane madre single, con un figlio, Marius Borg Høiby, nato da una precedente relazione. La coppia si sposò il 25 agosto 2001 nella cattedrale di Oslo e dal matrimonio sono nati Ingrid Alexandra, oggi erede al trono, e Sverre Magnus.
Negli anni Mette-Marit si è dedicata soprattutto a temi come salute mentale, inclusione sociale, giovani, letteratura e lotta allo stigma legato all'Hiv e all'Aids.
La malattia e il trapianto di polmone
Il suo nuovo ruolo di regina comincia però mentre è ancora impegnata in un difficile percorso di recupero. Nel 2018 a Mette-Marit è stata diagnosticata una forma cronica e progressiva di fibrosi polmonare, patologia che negli ultimi anni aveva ridotto sempre di più la sua capacità di sostenere gli impegni pubblici.
A giugno 2026 le sue condizioni hanno reso necessario un trapianto di polmone al Rikshospitalet di Oslo. L'intervento è riuscito e, dopo diverse settimane di ricovero e riabilitazione, Mette-Marit è stata dimessa il 14 luglio. "Mi è stata regalata la vita", aveva detto ringraziando il donatore e il personale sanitario. Ora la convalescenza prosegue mentre, insieme ad Haakon, è chiamata ad aprire un nuovo capitolo della monarchia norvegese.