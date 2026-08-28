Ha frequentato una scuola elementare pubblica, ha svolto la formazione nella Marina norvegese e successivamente ha studiato Scienze politiche all'Università della California a Berkeley e Development Studies alla London School of Economics. Appassionato di musica, sci e soprattutto surf, ha raccontato che, se non fosse nato nella famiglia reale, avrebbe voluto provare a diventare un surfista professionista.