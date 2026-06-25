Marius Borg Hoiby, 29 anni, figlio maggiore della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit, ha presentato ricorso contro la condanna a quattro anni di carcere per violenza sessuale pronunciata a metà giugno dal tribunale distrettuale di Oslo. Lo ha riferito il suo avvocato Petar Sekulic. "Si dichiara innocente rispetto a queste accuse e ritiene che la sua detenzione sia un errore", ha detto il legale al quotidiano norvegese VG. "Poiché insiste sulla sua innocenza, presenta ricorso", ha aggiunto.