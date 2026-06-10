Le condizioni di salute della principessa norvegese Mette-Marit sono sempre più compromesse. La fibrosi polmonare cronica che le è stata diagnosticata nel 2018 ha debilitato il suo organismo e di recente è stata ribadita l'urgenza di un trapianto di polmone per provare a salvare la futura regina. Ben consapevoli della situazione, i figli hanno iniziato a organizzarsi per tornare in Norvegia e stare al suo fianco: Ingrid Alexandra ha scelto di interrompere l'esperienza universitaria in Australia per proseguire gli studi a Oslo, mentre Sverre Magnus si è detto pronto a tornare in patria in qualsiasi momento. Il primogenito, il 29enne Marius Borg Høiby, attualmente si trova in carcere a Oslo e ha chiesto gli arresti domiciliari per poter stare accanto alla madre, tuttavia riottenere una parziale libertà potrebbe rivelarsi difficoltoso.