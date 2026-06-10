Mette-Marit di Norvegia in versione inedita
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Marius Borg, 29 anni, è accusato di stupro e violenza domestica. Ha chiesto gli arresti domiciliari, ma la procura si oppone per il rischio di recidiva
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Le condizioni di salute della principessa norvegese Mette-Marit sono sempre più compromesse. La fibrosi polmonare cronica che le è stata diagnosticata nel 2018 ha debilitato il suo organismo e di recente è stata ribadita l'urgenza di un trapianto di polmone per provare a salvare la futura regina. Ben consapevoli della situazione, i figli hanno iniziato a organizzarsi per tornare in Norvegia e stare al suo fianco: Ingrid Alexandra ha scelto di interrompere l'esperienza universitaria in Australia per proseguire gli studi a Oslo, mentre Sverre Magnus si è detto pronto a tornare in patria in qualsiasi momento. Il primogenito, il 29enne Marius Borg Høiby, attualmente si trova in carcere a Oslo e ha chiesto gli arresti domiciliari per poter stare accanto alla madre, tuttavia riottenere una parziale libertà potrebbe rivelarsi difficoltoso.
Sebbene il Tribunale di Oslo abbia inizialmente dato il via libera alla scarcerazione, la procura si è opposta alla decisione, presentando un appello. A destare preoccupazione è il rischio di recidiva ai danni di una delle vittime di Borg. Il giovane, infatti, si trova in carcere con l'accusa di aver commesso 40 reati, tra cui quattro stupri. La procura ha chiesto 7 anni e 7 mesi di carcere. Il futuro del figlio di Mette-Marit e Haakon diventerà più chiaro il 15 giugno, quando sarà pronunciata la sentenza.
Il peggioramento delle condizioni di salute di Mette-Marit ha inevitabilmente avuto un riflesso anche sulla vicenda giudiziaria del figlio Marius Borg. Il giovane, detenuto da febbraio, si trova in carcere per aver violato un ordine di allontanamento nei confronti dell'ex compagna e per i danneggiamenti avvenuti durante una lite nell'appartamento di lei.
Proprio la vicenda della donna al centro del caso risale a una relazione sentimentale poi degenerata. L'ex compagna di Borg, residente nel quartiere Frogner di Oslo, lo ha denunciato dopo episodi di violenza e gravi tensioni culminate, secondo le accuse, nella distruzione della sua abitazione durante un episodio di forte conflitto. A seguito di questi fatti era stato disposto un divieto di avvicinamento, che Borg avrebbe però violato.
Il figlio della principessa ha chiesto gli arresti domiciliari per poter stare accanto alla madre, spiegando ai media norvegesi che la sua condizione di salute lo sta profondamente colpendo: "Sapere che la mamma sta così male è insopportabile. Ogni domenica mi viene a trovare ed è doloroso pensare che potrebbe essere l’ultima", ha dichiarato. Ha inoltre assicurato al Tribunale di Oslo che non intende compiere alcun gesto che possa aggravare ulteriormente la sua situazione, già molto delicata.
Anche l'ex compagna di Borg si è detta favorevole a una possibile concessione degli arresti domiciliari, purché venga mantenuto e rispettato l’ordine di allontanamento nei suoi confronti.
La Casa reale norvegese ha annunciato che Mette-Marit è stata ufficialmente inserita nella lista d'attesa per un trapianto di polmone, passaggio deciso dopo un'approfondita valutazione medica.
Intervistato dal quotidiano Dagbladet, Aleksander Sekowski, responsabile della Fondazione per la donazione degli organi, ha spiegato che nei casi di fibrosi polmonare in fase avanzata si prende in considerazione il trapianto quando le altre opzioni terapeutiche non sono più efficaci e la prognosi è di circa un anno di vita.
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Nel comunicato diffuso dalla monarchia, il professor Are Holm dell'Ospedale Nazionale di Oslo ha confermato che, al termine degli accertamenti clinici, la principessa è stata inserita tra i pazienti che dovranno essere sottoposti a trapianto di polmone nel più breve tempo possibile.
Marius Borg è nato dalla relazione della principessa ereditaria norvegese con l'ex compagno Matt Borg: una storia giudiziaria segnata da periodi di detenzione in Norvegia e precedenti per traffico di droga. Dopo il matrimonio della madre, Marius è stato cresciuto all’interno della famiglia reale ed è stato adottato dal principe ereditario Haakon Magnus di Norvegia.
Nonostante il legame familiare, Marius non è incluso nella linea di successione al trono e non è considerato membro della famiglia reale in senso ufficiale. Diversa la posizione dei figli nati dal matrimonio tra Mette-Marit e Haakon Magnus, ovvero Ingrid Alexandra di Norvegia e Sverre Magnus di Norvegia, che rientrano invece nella linea ereditaria.