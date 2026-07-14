Norvegia, il figlio della principessa Mette-Marit esce dal carcere: va ai domiciliari con il braccialetto elettronico
Tra le motivazioni, le condizioni di salute della madre che ha appena subito un trapianto di polmone
Marius Borg Hoiby accanto alla madre, la principessa Matte-Marit © Ansa
Marius Borg Hoiby, figlio della principessa erede al trono di Norvegia, può ora tornare a casa agli arresti domiciliari per stare accanto alla madre, reduce da un trapianto polmonare. Hoiby era stato condannato un mese fa in primo grado per due casi di stupro e violenze domestiche su un'ex fidanzata, ma ha fatto ricorso in Appello.
Indosserà un braccialetto elettronico
In attesa del nuovo procedimento penale, il figlio primogenito della principessa Mette-Marit era rimasto in carcere ma, dopo un mese di detenzione, potrà essere trasferito agli arresti domiciliari, anche se dovrà indossare un braccialetto elettronico. Una delle motivazioni date per la richiesta di detenzione alternativa concerne le fragili condizioni di salute di Mette-Marit che è in fase di convalescenza dopo un trapianto polmonare.
"Un periodo difficile"
"La mia famiglia ha attraversato un periodo piuttosto difficile. Tutta la famiglia è al fianco di mia madre", ha dichiarato il 29enne. "Non poter dare il mio contributo per sostenere mia madre è incredibilmente difficile", ha aggiunto Hoiby, riportato dall'emittente di servizio pubblico norvegese Nrk.