Isabel e Haaland vengono entrambi da Bryne, cittadina sulla costa sud-occidentale della Norvegia, e si conoscono da quando il futuro centravanti del Manchester City era solo un ragazzo di provincia. Non solo: anche lei ha giocato a calcio a livello competitivo, e proprio nel Bryne FK, il club dove Erling ha mosso i primi passi. Un passato condiviso che spiega la solidità di un rapporto nato lontano dai contratti milionari e dalle copertine. Mentre la carriera di lui decollava tra Salisburgo, Dortmund e Manchester, lei ha scelto il basso profilo: per anni la coppia è riuscita a tenere la relazione al riparo dai media, un'impresa quasi impossibile per una star di quel calibro. Le prime uscite pubbliche sono arrivate solo di recente, tra celebrazioni sportive e qualche evento esclusivo.