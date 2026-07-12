© Instagram | Isabel Haugseng su Instagram
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Mentre Erling Haaland si è preso la scena ai Mondiali 2026 a suon di gol, dietro le quinte c'è una presenza costante. Isabel Haugseng Johansen, classe 2004, origini colombiane, non ha mai cercato i riflettori, eppure è diventata una delle figure più osservate del calcio internazionale. Un paradosso solo apparente: in un mondo di compagne di calciatori sempre più esposte, la sua riservatezza è la vera notizia.
Isabel e Haaland vengono entrambi da Bryne, cittadina sulla costa sud-occidentale della Norvegia, e si conoscono da quando il futuro centravanti del Manchester City era solo un ragazzo di provincia. Non solo: anche lei ha giocato a calcio a livello competitivo, e proprio nel Bryne FK, il club dove Erling ha mosso i primi passi. Un passato condiviso che spiega la solidità di un rapporto nato lontano dai contratti milionari e dalle copertine. Mentre la carriera di lui decollava tra Salisburgo, Dortmund e Manchester, lei ha scelto il basso profilo: per anni la coppia è riuscita a tenere la relazione al riparo dai media, un'impresa quasi impossibile per una star di quel calibro. Le prime uscite pubbliche sono arrivate solo di recente, tra celebrazioni sportive e qualche evento esclusivo.
La svolta è arrivata alla fine del 2024, con la nascita del primo figlio della coppia. Da allora Isabel ha aperto qualche spiraglio sulla maternità e sulla vita di tutti i giorni, senza però rinunciare alla sua proverbiale discrezione. Ed è stato lo stesso Haaland, in un video sul suo canale YouTube, a raccontare un ménage sorprendentemente normale: serate a giocare a Minecraft, cene cucinate in casa e ritorni a Bryne per ordinare un kebab. Altro che jet set: la coppia molto chiacchierata del calcio europeo vive come due ventenni qualsiasi della provincia norvegese.
L'attenzione maniacale per l’alimentazione di Haaland, ca segue una dieta molto particolare, da oltre 6000 calorie al giorno, alla fine ha coinvolto anche lei: “Ho iniziato a pensarci anch’io e a studiare nutrizione, provando a cucinare cene sane ma che non sembrassero troppo sane e fossero anche belle da vedere”.
Se la vita privata resta blindata, è sul fronte fashion che Isabel sta costruendo la sua identità pubblica. Il debutto ufficiale nel radar della moda internazionale è arrivato a una sfilata a Roma, dove al fianco di Haaland ha sfoggiato un abito in rete ricamato di cristalli che non è passato inosservato. Da quel momento il suo guardaroba è finito sotto la lente di appassionati e addetti ai lavori. La sua cifra è un'eleganza rilassata, fatta di linee pulite e lusso mai gridato: l'esatto opposto dell'eccesso che ha caratterizzato le Wag del passato. Anche sui social l'approccio non cambia: scatti curati ma spontanei, vacanze, famiglia e dettagli di stile. Un glamour sottovoce che, nell'era dell'iper-esposizione, la rende paradossalmente la più moderna di tutte.