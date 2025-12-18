Georgina Rodriguez: "L'anello che mi ha regalato Ronaldo? Il minimo che potesse fare"

Fanno coppia da 10 anni e Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si preparano a diventare moglie e marito
Ad agosto Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno annunciato ai follower l'intenzione di sposarsi. La modella che ha mostrato a tutti il preziosissimo anello ricevuto in dono calciatore, che le ha chiesto di diventare sua moglie. Si tratta di un diamante vistoso e preziosissimo: si parla di un costo che si aggira sui 3milioni di sterline. "È il minimo che potesse donarmi dopo 10 anni di attesa", ha scherzato li in un'intervista a Elle Spagna.
I media parlavano da tempo di nozze in vista per Gerogina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, ma per lei la proposta di nozze è arrivata inaspettata. "La verità è che quando mi ha chiesto la mano era l’ultima cosa a cui pensavo: ci ho messo molto a rendermi conto dell’enorme pietra che mi aveva regalato" ha raccontato. Anche per lei, che ai gioielli vistosi ci è abituata, le dimensioni di questo sono parse esagerate: "Sono rimasta talmente sotto shock che l’ho lasciata in camera mia e l’ho aperta solo il giorno dopo, alla luce del sole", ha rivelato. Ma a dispetto del gioiello che parla di sfarzo e lusso senza fine, le celebrazioni saranno all'insegna della sobrietà: "Nozze piccole al 100%, senza dubbio" ha confermato Georgina. "Il nostro amore non smette di crescere: è qualcosa che cambia, si adatta e si rafforza in ogni fase", aveva confidato aggiungendo: "Quello che proviamo in questo momento è vero e solido. È una scelta, si coltiva e si onora".
Intervistato da Piers Morgan, anche Cristiano Ronaldo aveva rivelato dettagli sul momento della proposta di nozze. "Era circa l’una, le mie figlie dormivano e una mia amica mi ha dato l’anello. Mentre stavo per darlo a Georgina, i miei due figli sono entrati e mi hanno detto: 'Papà, darai l’anello alla mamma e le chiederai di sposarti'"
Georgina Rodriguez ha spiegato che tra lei Cristiano Ronaldo l'amore "si costruisce giorno dopo giorno". "Noi abbiamo cinque figli, abbiamo dato la vita insieme e questo ci ha uniti in un modo difficile da spiegare" ha specificato. Sono infatti genitori di Cristiano Jr. (primogenito del calciatore, nato nel 2010), i gemelli Mateo ed Eva (nati da madre surrogata nel 2017), Alana Martina (prima figlia di Georgina, anche li nata nel 2017) e Bella Esmeralda (nata nel 2022, il suo gemello Angel è morto durante il parto).
Georgina Rodriguez, ha sempre voluto una famiglia numerosa: "Il sogno realizzato che desideravo fin da bambina, l'ha definito. I suoi figli li descrive com "educati, responsabili e si impegnano molto a scuola e nelle loro attività; soprattutto, perseverano nei loro sogni". Lei è una mamma molto attenta e che non ama viziare i bambini. Nonostante le disponibilità economiche, cerca di insegnare loro che non tutto è dovuto e che le cose vanno conquistate: "Trasmettiamo loro i nostri valori. Sono testimoni di tutto l’impegno che mettiamo, del fatto che nulla arriva in regalo" spiega.