Georgina Rodriguez: "L'anello che mi ha regalato Ronaldo? Il minimo che potesse fare"

I media parlavano da tempo di nozze in vista per Gerogina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, ma per lei la proposta di nozze è arrivata inaspettata. "La verità è che quando mi ha chiesto la mano era l’ultima cosa a cui pensavo: ci ho messo molto a rendermi conto dell’enorme pietra che mi aveva regalato" ha raccontato. Anche per lei, che ai gioielli vistosi ci è abituata, le dimensioni di questo sono parse esagerate: "Sono rimasta talmente sotto shock che l’ho lasciata in camera mia e l’ho aperta solo il giorno dopo, alla luce del sole", ha rivelato. Ma a dispetto del gioiello che parla di sfarzo e lusso senza fine, le celebrazioni saranno all'insegna della sobrietà: "Nozze piccole al 100%, senza dubbio" ha confermato Georgina. "Il nostro amore non smette di crescere: è qualcosa che cambia, si adatta e si rafforza in ogni fase", aveva confidato aggiungendo: "Quello che proviamo in questo momento è vero e solido. È una scelta, si coltiva e si onora".