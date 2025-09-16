Georgina Rodriguez aspetta un altro figlio da Cristiano Ronaldo?

"Hanno deciso di sposarsi perché dove vivono hanno già chiuso un occhio, voglio dire, dove vivono non si può vivere senza essere sposati. E hanno chiuso un occhio per due anni e ora, per di più, se rimani incinta… Voglio dire, è uno scherzo se lo rinnovano per altri due anni e vengono pagati una fortuna" ha commentato Alba Morales sulla tv spagnola. Insomma, secondo lei Cristiano Ronaldo potrebbe aver chiesto la mano a Georgina Rodriguez per non creare ulteriore scandalo a Riyadh, dove vivono, con l'arrivo di un bebè fuori dal matrimonio.