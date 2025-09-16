Georgina Rodriguez aspetta un altro figlio da Cristiano Ronaldo?

© Tgcom24
I due si sposeranno a breve e la famiglia potrebbe allargarsi ancora: l'influencer ha sfoggiato un pancino sospetto
Georgina Rodriguez incinta del settimo figlio di Cristiano Ronaldo? Dalla coppia non arriva nessuna dichiarazione, ma le voci circolano in fretta e alcuni indizi sembrano deporre a favore dell'ipotesi. Se ne è discusso nel corso del programma tv spagnolo "¡Vaya fama!" durante il quale è stato fatto notare il pancino sospetto che l'influencer ha sfoggiato durante un gala a New York. A insospettire anche la proposta di nozze del calciatore, arrivata alla sua compagna dopo nove anni di fidanzamento.
"Hanno deciso di sposarsi perché dove vivono hanno già chiuso un occhio, voglio dire, dove vivono non si può vivere senza essere sposati. E hanno chiuso un occhio per due anni e ora, per di più, se rimani incinta… Voglio dire, è uno scherzo se lo rinnovano per altri due anni e vengono pagati una fortuna" ha commentato Alba Morales sulla tv spagnola. Insomma, secondo lei Cristiano Ronaldo potrebbe aver chiesto la mano a Georgina Rodriguez per non creare ulteriore scandalo a Riyadh, dove vivono, con l'arrivo di un bebè fuori dal matrimonio.
A dare corpo alle voci anche il fatto che Georgina Rodriguez al gala Caring for Women a New York aveva un pancino sospetto. Fasciata in un tubino nero attillato, l'influencer non ha potuto nascondere una certa rotondità sul ventre. Nulla di veramente esplosivo e inequivocabile, ma sicuramente quanto basta per aumentare le voci dei maliziosi e incendiare il gossip. Del resto è risaputo che Cristiano Ronaldo desideri una famiglia molto numerosa.
Se la gravidanza di Georgina Rodriguez fosse confermata, per Cristiano Ronaldo sarebbe il settimo figlio (e ottavo in caso di gemelli). Il primo ad arrivare è stato Cristiano Jr, nato nel 2010: alcuni sostengono che sia il frutto di una fugace notte d'amore, altri che sia nato da maternità surrogata. Il calciatore, dal canto suo, non ha mai voluto sciogliere il mistero rivelando la verità. Nel 2017 sono venuti alla luce Eva e Mateo da maternità surrogata e, solo qualche mese dopo, è stata la volta di Alana Martina: la prima figlia dello sportivo e Georgina. Nel 2022 la nascita di Bella Esmeralda è stata accompagnato dal lutto per la perdita di Angel, il gemello della bimba morto alla nascita.
