Cristiano Ronaldo e Georgina presto sposi: c’è già una clausola in caso di separazione

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, insieme ormai da quasi un decennio, hanno deciso di sposarsi. L'annuncio è stato condiviso sui social, dove la storica compagna del calciatore dell'Al-Nassr ha mostrato con orgoglio l'anello. Come avviene per le vicende legate alla sua carriera professionale, anche questo lieto evento promette di attirare grande attenzione mediatica oltre al fatto che hanno iniziato a circolare indiscrezioni riguardanti una possibile clausola matrimoniale. Stando alle notizie diffuse dai media portoghesi, in particolare da TV Guia, l’attaccante avrebbe già stipulato un accordo prematrimoniale con la compagna.