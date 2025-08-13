Cristiano Ronaldo e Georgina presto sposi: c’è già una clausola in caso di separazione

Ecco l'accordo prematrimoniale previsto dal calciatore dell'Al Nassr che convolerà a nozze con la modella dopo dieci anni insieme
© IPA
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, insieme ormai da quasi un decennio, hanno deciso di sposarsi. L'annuncio è stato condiviso sui social, dove la storica compagna del calciatore dell'Al-Nassr ha mostrato con orgoglio l'anello. Come avviene per le vicende legate alla sua carriera professionale, anche questo lieto evento promette di attirare grande attenzione mediatica oltre al fatto che hanno iniziato a circolare indiscrezioni riguardanti una possibile clausola matrimoniale. Stando alle notizie diffuse dai media portoghesi, in particolare da TV Guia, l’attaccante avrebbe già stipulato un accordo prematrimoniale con la compagna.
Proprio come fa quando si tratta di stipulare contratti con le squadre di calcio, Cristiano Ronaldo sembra voler pianificare ogni dettaglio anche nella sfera personale. In vista di un’eventuale separazione dalla sua futura moglie, ha predisposto un accordo che le assicura una specie di pensione vitalizia, mirata a garantirle la tranquillità economica necessaria per prendersi cura di se stessa e dei figli. In caso di rottura, Georgina riceverebbe oltre 114mila, quindi superando il milione all’anno. L’accordo, stipulato dopo la nascita della loro primogenita Alana Martina, prevede inoltre la proprietà della lussuosa villa situata nel prestigioso quartiere La Finca di Madrid. Un immobile dal valore superiore ai 5,64 milioni di dollari.
Cifre straordinarie per i comuni mortali ma irrisorie per uno con il patrimonio di Ronaldo. L’atleta più pagato al mondo percepisce attualmente oltre 230 milioni di dollari a stagione dall’Al-Nassr. Per comprendere l'immensità dei suoi guadagni in Arabia Saudita, si possono analizzare le suddivisioni salariali: circa 16,67 milioni di euro al mese, equivalenti a 4,167 milioni a settimana, 595.357 euro al giorno, meno di 25euro euro all'ora, più di 413 euro al minuto e poco meno di 7 euro al secondo.
