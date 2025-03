Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno rafforzato il team di guardie del corpo e ora vivono in una villa bunker, dopo le minacce social subite e definite particolarmente violente e pericolose. Secondo quanto riporta la rivista portoghese “Nova Gente”, il calciatore e la compagna sarebbero in stato di "massima allerta per la propria sicurezza". Il giocatore dell’Al Nassr ha assunto nuove guardie del corpo, che si aggiungono a quelle già presenti e ha traslocato in una località più protetta. In particolare, si teme per i figli della coppia.