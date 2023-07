Dopo aver navigato per chilometri e chilometri sullo yacht di lusso, la sexy compagna di Cristiano Ronaldo sceglie una spiaggia del Portogallo per farsi filmare in modalità sirena che affronta il mare. I flutti le arrivano addosso con violenza e lei finisce in acqua. “Quando credi di essere invincibile” scrive, ma intanto il video diventa virale.

Fotogallery - Michelle Hunziker nonna sexy in vacanza in Sardegna

C’è chi dice che abbia fatto una bella figuraccia, chi ritiene che sia stato uno dei suoi figli a filmarla in difficoltà tra le onde, chi si sofferma sulle curve pensa a cosa sarebbe potuto accadere se il bikini colpito dall’acqua non fosse riuscito a contenerla. Ma tutti hanno guardato e riguardato il video di Georgina Rodriguez dalle forme scolpite che non è riuscita a frenare l’impeto dei flutti. La sua reazione semplice e spontanea è piaciuta molto ai fan. “E’ la prima cosa naturale che ho visto in lei da quando è un personaggio pubblico“, ha scritto un follower. “Finalmente un video in cui mostra la sua semplicità“, ha aggiunto un altro.

Coppia da favola Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo navigano in acque serene. Dopo la presunta crisi in cui pareva fossero lì lì per scoppiare la modella e il calciatore sembrano aver superato le difficoltà e stanno trascorrendo l’estate tra yacht di lusso, spiagge assolate e coccole di coppia. Si filmano nei momenti intimi, si tengono per mano mentre prendono il sole e si rilassano a guardare il mare insieme. Con i bambini entrambi sono dei genitori molto presenti e affettuosi.