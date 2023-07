La modella è in vacanza sullo yacht di famiglia con il calciatore e i loro bambini e tra panorami mozzafiato e mare cristallino sfodera le curve esplosive e sensuali strette in microbikini avvinghiata al compagno. A catturare l’attenzione però sono i diamanti e i rubini che mostra sulle dita.

Ronaldo, 38 anni, nelle vesti del papà dolcissimo coccola i suoi figli tra tufi in acqua, abbracci sulla barca e baci al tramonto. Georgina Rodriguez, 29, invece acchiappa like e sguardi con le sue pose sensuali, stretta in due pezzi che faticano a contenere le curve da sexbomb. Ma mostrando la sua manicure perfetta finisce per inquadrare i brillocchi e tra diamanti e rubini in bella vista i follower restano senza fiato. La modella prende il sole ingioiellata diventando la regina dell’estate.

Non solo la compagna di CR7 Georgina Rodriguez non è solo la compagna di Cristiano Ronaldo, il giocatore nominato l'atleta più pagato al mondo da Forbes all'inizio di maggio, con i suoi guadagni annuali stimati in 109 milioni di sterline. La modella è una delle wags più amate e una bellezza seguita in tutto il mondo. La sua favola da quando ha conosciuto CR7 in un negozio di Madrid ad oggi fa sognare, ma lei non si accontenta mai e affascinata dalla moda e dal lusso diventa icona di stile ed è richiestissima dai brand più famosi.

La famiglia allargata di CR7 Nella famiglia allargata di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo ci sono il dodicenne Cristiano Jr. e i gemelli di 5 anni Eva e Mateo, che il calciatore aveva prima di incontrare Georgina; i due sono genitori di Alana Martina , anche lei di 5 anni, e Bella, di 13 mesi, che hanno avuto ad aprile dello scorso anno, quando invece persero il gemellino.