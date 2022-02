Georgina Rodriguez in bikini: “Ecco perché Ronaldo si è innamorato di me”

Tgcom24 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 3 di 22 Instagram 4 di 22 Instagram 5 di 22 Instagram 6 di 22 Instagram 7 di 22 Instagram 8 di 22 Instagram 9 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

“In paradiso” scrive Georgina Rodriguez postando gli scatti dalla spiaggia di Dubai. In dolce attesa di due gemelli da Cristiano Ronaldo la modella posa in bikini mostrando orgogliosa le sue curve. Ha appena festeggiato i suoi 28 anni con un party organizzato dal calciatore e che l’ha resa immensamente felice. La ex commessa vive come in un sogno e racconta: “So cosa vuol dire avere niente e so cosa significa avere tutto”.