Georgina Rodriguez a Dubai, compleanno da favola con Ronaldo

“Grazie Cristiano, non puoi rendermi più felice ogni giorno”. Così Georgina Rodriguez al compagno Cristiano Ronaldo che le ha organizzato una vacanza da favola a Dubai per il suo compleanno. La modella è in dolce attesa di due gemelli dal calciatore che allargheranno la loro grande famiglia. Con tutti i bambini si sono regalati una pausa al caldo tra torte in spiaggia e grattacieli illuminati con le immagini di Georgina. Per i suoi 28 anni non poteva chiedere di meglio.