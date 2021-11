Compleanno da favola per Alana, guarda la festa della figlia di Cristiano Ronaldo

Non manca proprio niente per rendere speciale il quarto compleanno di Alana Martina . C'è la torta a tema unicorno, ci sono palloncini e dolciumi, abiti da principessa, giochi a non finire, amichetti e tantissimi regali. Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo non hanno lasciato nulla al caso per festeggiare la loro piccolina.

Per Alana è stato organizzato un evento da favola, in una sala giochi piena di attrazioni: dai gonfiabili al cinema 3D fino al laser game. I bambini si sono divertiti un mondo, e Cristiano Junior si è anche cimentato in una partita di calcio. I regali non sono mancati e nemmeno le coccole tra fratelli, il tutto sotto lo sguardo attento di mamma Georgina, che con la coroncina in testa ha osservato attentamente ogni attimo per poterlo raccontare a Ronaldo, assente al party.

Alana ed Eva erano vestite da Principessa, una con un bell'abito viola e l'altra in celeste. Look da Spider Man per Mateo, mentre Cristiano (ormai grande) ha scelto bomber e jeans proprio come la Rodriguez, firmatissima dalla testa ai piedi. L'influencer è incinta di due gemelli che dovrebbero nascere in aprile, ma il pancino non si vede ancora. Bellissima e piena di energia si gode ogni attimo della bellissima festa, e il suo sorriso radioso illumina la sala.

