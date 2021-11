Georgina Rodriguez fa l'ecografia insieme ai 4 figli: “Sono impazienti”

La famiglia di Cristiano Ronaldo non vede l’ora di accogliere i due gemellini che Georgina Rodriguez porta in grembo. E così se il calciatore è costretto sul tappeto verde per gli impegni con la squadra sono i bambini ad accompagnare la modella all’appuntamento con l’ecografia. Lei stesa sul lettino sorridente e intorno i suoi cuccioli in trepida attesa di vedere le prime immagini dei fratellini. La visita medica diventa social. Lei scrive: “Impazienti” e il giocatore replica con l’emoji delle mani giunte.

Solo pochi giorni fa Ronaldo e Georgina avevano annunciato di social di essere in dolce attesa di due gemellini, il cui arrivo è previsto per aprile. Lo avevano fatto postando l’immagine dell’ecografia e scrivendo: “I nostri cuori sono pieni d’amore e non vediamo l’ora di incontrarvi”. E ora di nuovo la modella ritorna a mostrarsi durante l’esame e si fotografa felice e raggiante come non mai.



Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno già quattro figli: Cristiano Ronaldo Jr, 11 anni, i gemelli Eva e Mateo, e Alana Martina, 4. Tra la modella e il calciatore la scintilla è scoccata nel 2016 quando si sono incontrati nella boutique dove lei lavorava. "È stato amore a prima vista - aveva raccontato lei tempo fa - Il destino ci ha riuniti. Cristiano è una delle persone migliori che conosco. Mi protegge, abbiamo un grande legame. E non posso negare l’ovvio: è una bomba! Di Crì mi attrae tutto".

