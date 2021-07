Georgina Rodriguez tentatrice, ma Ronaldo ha occhi solo per la sua "nuova fiamma"

Cosa frulla nella testa di Cristiano Ronaldo? Il campione è in vacanza, accanto alla sua bella e sexy Georgina Rodriguez. Eppure, pare pensieroso. Sui social posa accanto a un bolide di lusso (la passione di Cr7 per le auto è risaputa e il suo garage è ben fornito) e scrive: “E’ il giorno della decisione”. La modella, invece, cerca di tentarlo con le sue curve prorompenti stese sullo yacht, ma pare che il calciatore abbia altri… interessi.

Sibillino sui social, il calciatore della Juventus posa bello come il sole in giacca e bermuda accanto a una nuova “fiamma”, ma la frase che accompagna il post desta la curiosità di tutti. Quale decisione dovrà prendere il campione? Cristiano resterà alla Juve o come si ipotizza sul web potrebbe fare scambio con Mauro Icardi? Per le curve bianconere sarebbe un baratto sempre sensuale tra la prorompente bellezza di Georgina e l’esagerato sex appeal di Wanda Nara.

La decisione spetta al giocatore, che al momento non si lascia distrarre neppure dal fisico mozzafiato della compagna che lo stuzzica distesa come una sirena con tanta pelle nuda al vento. Pochi giorni fa a Cannes la Rodriguez ha incantato proprio tutti sulla Croisette tra spacchi profondi e scollature abissali. E poi ha regalato nuotate “social” ad alto tasso erotico e infine si è distesa come una sirena in attesa… della decisione di Ronaldo.

