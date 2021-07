Cristiano Ronaldo in relax sullo yacht con tutta la famiglia Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Relax o pensieri per Cristiano Ronaldo in vacanza? Cr7 ha preso il largo con tutta la famiglia e posa beato tra i figli e la sexy compagna Georgina Rodriguez. Il calciatore sfoggia il suo fisico con tanto di tartaruga in bella vista, la modella sfodera le curve prorompenti e i bimbetti accanto a loro sorridono divertiti sullo yacht con cui papà li porta a spasso tra le onde del Mediterraneo. Intanto però alcune nuvole impensieriscono il campione…