Cristiano Ronaldo Jr compie gli anni, guarda la festa al parco giochi

“Auguri al mio principe” è la dolce dedica di Georgina Rodriguez al primogenito di casa. Il figlio di Cristiano Ronaldo che porta proprio il suo nome compie 11 anni e per l’occasione la modella ha organizzato una bellissima festa al parco giochi con tanti bambini e amici. Unico assente il calciatore impegnato in campo. Cr7 però era presente con il pensiero: “Congratulazioni, amore mio! Sei un orgoglio per papà!”

Il calciatore impegnato con la nazionale portoghese ha postato alcuni scatti del figlio e ha scritto: “11 anni di tante gioie e sorrisi! Che tu possa sempre lottare per i tuoi sogni. Ti amiamo così tanto”. Anche Georgina ha pubblicato le foto del ragazzino durante la festa di compleanno: “È un piacere vederti crescere giorno dopo giorno e vedere l'omino che stai diventando. Grazie per averci reso così orgogliosi di te. Grazie per essere il miglior fratello maggiore, figlio e compagno di vita. Sono entusiasta di vedere così tanta gioia e gratitudine nei tuoi occhi per oggi. Grazie per avermi fatto sentire come la migliore mamma del mondo ogni giorno. Ti vogliamo bene papà, mamma e fratelli”.

Il party per Cristiano Jr si è svolto in un parco divertimenti con tante giostre. Anche Georgina si è scatenata sulle attrazioni riservate non solo ai bambini. Con le amiche e i bimbi ha provato il trenino, la ruota e altri divertimenti. Poi dolci e regali per la gioia del figlio di Ronaldo.

Georgina Rodriguez a Milano (senza Cr7) ed è subito uno spettacolo 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 3 di 22 Instagram 4 di 22 Instagram 5 di 22 Instagram 6 di 22 Instagram 7 di 22 Instagram 8 di 22 Instagram 9 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 instagram 15 di 22 Georgina a Montecarlo instagram 16 di 22 instagram 17 di 22 instagram 18 di 22 instagram 19 di 22 instagram 20 di 22 instagram 21 di 22 instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: