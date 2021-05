Cr7 fa ginnastica in terrazza: guarda che piscina, idromassaggio e palestra!

Vasca idromassaggio, piscina rettangolare, televisore con maxi-schermo, zona salotto, palestra e vista spettacolare su Lisbona. Questa la terrazza portoghese di Cristiano Ronaldo che si allena a petto nudo sotto il sole in una location casalinga da sballo. Georgina Rodriguez fa un breve filmato per i social in cui si vede Cr7 che fa gli addominali. I follower si dividono tra chi guarda il fisico del calciatore e chi il terrazzo da sogno.

Le immagini di Cristiano Ronaldo in pantaloncini alle prese con la ginnastica da casa fanno palpitare il cuore delle fan, suscitano l’invidia di chi vorrebbe un fisico così, ma è la location a colpire un po’ tutti. Chi non vorrebbe allenarsi sul tetto di Lisbona? C’è tutto quel che può servire al campione: una piscina per nuotare in libertà, una vasca idromassaggio per allentare la tensione muscolare e rilassarsi a fine giornata, un salotto per stendersi al sole e magari consumare un drink in pace, un maxi-schermo per potersi tenere in contatto col mondo e una palestra dotata di tutto quel che serve a un fuoriclasse.

Secondo quanto riporta il “Correi de Manha”, Cr7 avrebbe acquistato nella capitale portoghese un appartamento di lusso dotato di tutti i comfort, compresa una piscina interna, una biblioteca, una sala giochi. E così si fanno sempre più insistenti le voci di una sua partenza da Torino in estate…

