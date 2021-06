Georgina Rodriguez a Milano (senza Cr7) ed è subito uno spettacolo

Georgina Rodriguez a colazione all’ombra della Madonnina a Milano. La compagna di Cristiano Ronaldo vola da Torino a Milano per un appuntamento di lavoro e si lascia immortalare in centro tra scorci della città assolata e regali. Con l’amica Julia saltella come una bambina davanti al Duomo e scrive sui social: “Italia quanto sei bella”.

E’ arrivata nel capoluogo lombardo per un appuntamento, deve incontrarsi con i proprietari di una maison di gioielli. Il pranzo è davanti al Duomo e Georgina è coccolata e ammirata come non mai. Prima si concede qualche salto in piazza felice di trovarsi a Milano insieme a Julia Salmean, moglie di Edu Aguirre, amico di Cr7. Poi riceve rose rosse e rose e si gode il pasto all’ombra della Madonnina, pronta per sbarcare su nuovi lidi.

