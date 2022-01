Georgina Rodriguez pancione in passerella, Ronaldo viene premiato ancora

Lui sognava di vincere il premio “The best” della Fifa per celebrare il record di gol segnati con la maglia della nazionale portoghese, lei dice che sta vivendo il suo sogno. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in passerella per ricevere il prestigioso riconoscimento mostrano il pancione e l’affiatamento che li lega. In attesa di altri due gemelli che allargheranno presto la famiglia sono apparsi bellissimi e innamorati come mai.

Leggi Anche Grande festa in casa Ronaldo: svelato il sesso dei gemelli di Cristiano e Georgina Rodriguez

L'attaccante del Manchester United ha voluto ritirare di persona il trofeo e ha scritto sui social: “Vincere il Fifa Special Best Award è un grandissimo onore e un enorme privilegio. Il fatto che un'istituzione così importante abbia scelto di riconoscermi come il miglior marcatore nella storia delle competizioni Fifa è, per me, l'apice dei miei successi individuali in rappresentanza del mio amato Paese”. Accanto a sé Ronaldo ha voluto la sua amata Georgina Rodriguez e il suo primogenito Cristiano Jr.

Leggi Anche Compleanno da favola per Alana, guarda la festa della figlia di Cristiano Ronaldo

Georgina era vestita di nero e ha mostrato le sue forme morbide. In una recente intervista la modella ha detto: "Ho sempre voluto una grande famiglia. Amo i bambini. Siamo già una grande famiglia, e in pochi mesi saremo ancora più grandi. In questo momento, è la nostra priorità, il nostro obiettivo”. Accanto al giocatore la Rodriguez ha detto di sentirsi molto felice: “Amo condividere la mia vita quotidiana con lui. Può sorprendere le persone sentirlo parlare, ma passo ogni giorno con lui e ogni momento mi fa sentire speciale, facendomi sapere che sono la donna della sua vita”.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez svelano il sesso dei gemellini Tgcom24 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: