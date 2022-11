Cristiano Ronaldo racconta la morte del suo bimbo: “Gli parlo tutti i giorni”

Cristiano Ronaldo è un campione di ferro, abituato al successo e alle strategie, impavido e forte come un robot, ma quando si parla di sentimenti mostra il suo lato più fragile e più umano. Guai a toccare i suoi bambini! “Quando hai un figlio, ti aspetti che tutto sia normale. E invece ti trovi a dover affrontare certe cose, ti chiedi perché stia succedendo proprio a te”, ha detto il calciatore durante l’intervista. Cristiano Ronaldo ha spiegato come ha detto ai bambini della morte di Angel: “Eravamo a tavola, decidemmo che era arrivato il momento di essere onesti anche con loro. Così raccontammo che è andato in paradiso, ma fa ancora parte della nostra vita. La sua morte mi ha portato ad essere ancora più padre, più tenero”. Il calciatore ha aggiunto: “I bambini capiscono, dicono: 'Papà l'ho fatto per Angel'. E indicano il cielo. Mi piace perché fa parte delle loro vite. Non mento ai miei figli, dico la verità, anche se è stato un processo difficile”.

Parla con le ceneri del figlio

Cristiano Ronaldo ha raccontato che le ceneri di Angel si trovano in una cappella che ha costruito nei sotterranei della casa, dove ci sono anche i resti di suo padre, José Dinis Aveiro, morto nel 2005. “Le terrò accanto a me per tutta la vita. Se parlo con loro? Certo, sempre, sono sempre al mio fianco. Mi aiutano ad essere una persona migliore, un papà migliore. Ed è qualcosa di cui vado fiero”. Cr7 è un genitore sensibile e dolcissimo: “Perdere un figlio è difficile da accettare, io e Georgina ci siamo chiesti spesso ‘perché proprio a noi?’ Ma dovevamo essere forti per Bella. E' assurdo come una persona possa essere così felice e così triste allo stesso tempo. Non sai se piangere o sorridere. Non sai come comportarti. Non trovo le parole per spiegare come mi sentivo in quei momenti".

Cr7 padre di cinque figli

Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez hanno perso il piccolo Angel durante il parto il 18 aprile, lo stesso giorno è nata la gemellina Bella Esmeralda. E’ stato il periodo più difficile della vita del calciatore del Manchester United. Cr7 è padre di altri quattro figli: oltre al primogenito Cristiano Junior, 12 anni, ci sono i gemelli Eva e Mateo di 5 anni e Alana Martina di 4, avuta dalla compagna Georgina Rodriguez.

L’amore per Georgina Rodriguez

Non è stato un periodo facile per Cristiano Ronaldo, né nel privato né lo è sul campo da gioco, ma per fortuna accanto ha l’amore della sua vita. “Perché tragedie come queste possono rafforzare o distruggere una relazione – ha detto a proposito del rapporto con la modella - Nel nostro caso l’ha migliorata. Mi sono ulteriormente avvicinato a Gio. Ora vedo la vita da una prospettiva diversa. Sono stati i sei mesi più difficili della mia vita da quelli dopo la morte di mio padre”.