Cristiano Ronaldo e Georgina, morto uno dei due gemelli: i messaggi social della famiglia del calciatore

Dramma in casa di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez : la coppia ha perso durante il parto uno dei due gemelli che aspettava. “È con la più profonda tristezza che annunciamo la morte di nostro figlio. È il dolore più grande che i genitori possano provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e felicità” hanno scritto in un messaggio social, a cui hanno fatto seguito quelli della famiglia di CR7.

La sorella di Ronaldo, Katia Aveiro

, ha pubblicato un'emozionante lettera: "Il nostro angioletto è già in grembo a papà… E la nostra bambina è lì ferma, forte e piena di salute e ci mostrerà ogni giorno che solo l'amore conta" ha scritto facendo riferimento al padre, Denis, scomparso nel 2005 dopo una battaglia contro l'alcolismo.



Il padre di Cristiano, Denis, è morto a 52 anni e allora il calciatore aveva solo 20 anni. Qualche anno fa l'attaccante del Manchester United era scoppiato in lacrime in un'emozionante intervista a Piers Morgan quando gli era stato mostrato un vecchio video di suo padre.

La madre di Ronaldo, Dolores Aveiro

Diogo Dalot

David de Gea e Alex Telles

, ha risposto su Instagram con un'emoji dalla faccia triste, mentre, terzino del Manchester United, ha replicato con un cuore. Anche i compagni di squadra comehanno risposto con un cuore mentre il club ha scritto sui social: “Il tuo dolore è il nostro dolore. Inviamo amore e forza a te e alla tua famiglia in questo momento”.

Al momento non si hanno altri dettagli di quanto accaduto. “Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente la privacy in questo momento molto difficile. Il nostro bambino, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre” hanno scritto Ronaldo e Georgina.