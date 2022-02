Georgina Rodriguez allo stadio col pancione, CR7 scorrazza con il suv

Intanto Cristiano Ronaldo, pochi giorni dopo il suo 37esimo compleanno, festeggia ancora. Con oltre 400 milioni di follower è la persona più seguita sui social, battendo un record assoluto. A settembre aveva 237 milioni di fan che lo rendevano già il più seguito, ma da allora la cifra è vorticosamente lievitata in pochi mesi fino a stabilire un nuovo primato. Ha una media di 10 milioni di like per post e segue soltanto 500 profili.



Per il suo compleanno Cr7 ha organizzato una cena con gli amici più cari, mentre Georgina gli ha regalato l’ennesimo gioiellino a quattro ruote: un Suv del valore di 150mila euro con cui il calciatore è stato subito paparazzato in giro per la città di Manchester.

Leggi Anche Georgina Rodriguez a Dubai, compleanno da favola con Ronaldo

Le abitudini sfarzose e dal lusso sfrenato della famiglia Ronaldo appassionano i fan tanto quanto le prodezze in campo. Pare che Georgina stia pensando di fare una seconda serie tv in cui racconta ancora la sua vita, dall’attesa dei gemelli in poi, per narrare come la sua vita da favola sia degna di un film.

Cristiano Ronaldo compie 37 anni, guarda il regalo di Georgina Rodriguez Tgcom24 1 di 17 Instagram 2 di 17 Instagram 3 di 17 Instagram 4 di 17 Instagram 5 di 17 Instagram 6 di 17 Instagram 7 di 17 Instagram 8 di 17 Instagram 9 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: