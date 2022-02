Cristiano Ronaldo compie 37 anni, Georgina gli regala un'automobile da 180mila euro

“La vita è una montagna russa. Duro lavoro, alta velocità, obiettivi urgenti, aspettative esigenti... Ma alla fine, tutto si riduce alla famiglia, all'amore, all'onestà, all'amicizia, ai valori che ne valgono la pena”. Con questo messaggio Cristiano Ronaldo ringrazia per i messaggi e i regali ricevuti per i suoi 37 anni. La compagna Georgina Rodriguez ha fatto recapitare nel giardino di casa una nuova Cadillac per CR7, del valore di 180mila euro.

Un’automobile di lusso per il campione. Questo il regalo scelto da Georgina per il suo amore. Un pensiero da 180mila euro che andrà ad arricchire il già prezioso parco auto del calciatore. La Rodriguez ha postato sui social il video in cui Cristiano esce in giardino e trova il gioiellino dotato di tutti i comfort. I bambini salgono sulla macchina per provarne gli accessori, mentre lui senza parole bacia e abbraccia la compagna in dolce attesa.

“Felici 37 anni all’amore della mia vita - ha scritto Georgina Rodriguez - Ti amiamo infinitamente. Miglior padre e miglior compagno di vita che Dio ha potuto regalarci. Combattente e meritevole di tutte le cose belle che ti accadono. Sei perfezione e ispirazione”. Pochi giorni fa, per i 28 anni della modella, Ronaldo aveva organizzato una supervacanza a Dubai con tutta la famiglia e aveva fatto comparire su un grattacielo della città l’immagine di Georgina con gli auguri.

