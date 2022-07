Georgina Rodriguez, inquadrature piccanti e nuove foto di Bella Esmeralda

Leggi Anche Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo a Maiorca con tutta la tribù

Nonostante le belle immagini di famiglia, di bambini che si baciano e si vogliono bene, di Georgina che viaggia e si gode i piccoli, non è un’estate facile per lei. Sta cercando di sopravvivere al dramma di aprile quando durante il parto ha perso uno dei due gemelli che aspettava da Cr7. Per l’altra gemellina, Bella Esmeralda, e per gli altri figli cerca di mostrarsi felice e serena. E poi ci sono gli haters che ora l’accusano di non essere in formissima dopo la gravidanza. La Rodriguez tira dritto e pubblica il suo fisico sinuoso con i complimenti del suo Cristiano Ronaldo. Sfodera i suoi look griffati e il suo tenore di vita da star, gli altri possono solo rosicare…