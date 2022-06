Il calciatore, assente giustificato in famiglia, regala una doppietta in campo, la modella festeggia e fa posizionare un cartonato con il numero 7 per il party in salotto. Cr7 vince e i figli gioiscono.

Georgina Rodriguez torna a far festa, ma Cristiano è solo “cartonato”

“Felici 5 anni agli amori della mia vita. La mamma non potrebbe essere più orgogliosa di voi e degli esseri meravigliosi che state diventando. Vi amo con tutto il cuore” ha scritto Georgina postando le foto della festa con il primogenito di Cr7, Cristiano Jr, impegnato a intrattenere i fratellini tra i giochi, i palloncini colorati e i supereroi gonfiabili.

“Buon compleanno amori miei. Papà non potrebbe essere più orgoglioso di voi, continuate ad essere felici e con quei bei sorrisi. Vi amo tanto” ha scritto Cristiano postando uno scatto di Mateo ed Eva. Il maschietto ha voluto una torta con la Ferrari rossa, mentre la bimba ha preferito il tema “Frozen” con Elsa e Anna sulla sua cake personalizzata. Tra allestimenti di palloncini i due gemellini hanno festeggiato con gioia insieme a Cristiano Jr e Alana Martina. Non si vede negli scatti la piccola Bella Esmeralda, nata il 18 aprile, quando il fratellino invece è volato in cielo subito dopo il parto.



Georgina e Cristiano, dopo il grande dolore per la perdita del loro bimbo, hanno ripreso in mano la loro vita con il sorriso e l’entusiasmo per gli altri cinque figli.