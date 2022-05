Georgina Rodriguez torna alla mondanità, prima apparizione pubblica post parto

Poi si è presa un po’ di tempo per elaborare il lutto e godersi la sua bimba neonata, Bella Esmeralda ed è per lei che ha ritrovato la forza di andare avanti. Ora Georgina Rodriguez torna alla mondanità e con coraggio sfila a Cannes con tutta la sua grinta e sex appeal che la contraddistinguono. Sfoggia accessori griffati e sfodera curve da capogiro lanciando sguardi che fulminano i flash.

“Back to Cannes” si limita a scrivere a corredo delle prime foto al suo sbarco nella città francese. Scende dal suo aereo privato armata di tutti i brand più costosi, sfoggiandoli come una corazza per proteggersi durante questo coraggioso approccio alla socialità dopo il lutto. E’ bellissima e intrigante e sulla Croisette mostra il suo fisico perfettamente in forma a poche settimane dal parto. Serve forza e determinazione e Georgina Rodriguez le ha raccolte tutte per sfidare i flash e mostrarsi più forte che mai. Almeno all’apparenza.



Era il 18 aprile quando con un comunicato congiunto la Rodriguez e Cristiano Ronaldo annunciavano al mondo il dolore più grande che i genitori possano provare, ovvero la perdita del loro bambino. Nello stesso tempo facevano sapere che mentre il maschietto non ce l’aveva fatta ed era morto durante il parto, la femminuccia era nata senza complicazioni. “Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità” avevano scritto sui social. Qualche giorno più tardi la presentazione ai follower di Bella Esmeralda insieme ai fratelli. Ora a poco più di un mese di distanza, Georgina ritorna a mostrarsi agli eventi pubblici.