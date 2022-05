Georgina Rodriguez svela il nome della figlia avuta da Cristiano Ronaldo

Il 18 aprile la modella ha partorito i suoi gemelli ma uno di loro, un maschietto, non è sopravvissuto. Dopo aver annunciato la triste notizia, la neomamma si è chiusa in un lungo silenzio social interrotto solo da uno scatto di famiglia in cui posa con tutti e 5 i bimbi di casa. Solo ora trova la forza di presentare pubblicamente la neonata con una serie di foto, e di svelare il nome che hanno scelto per lei: Bella Esmeralda .

Qualche giorno fa Cristiano aveva postato una foto in bianco e nero, un cui posa a torso nudo con la sua piccolina tra le braccia. "Amore per sempre" è stato il suo commento in quell'occasione. Georgina invece ha preferito rimanere in disparte ancora per un po' e solo oggi condivide le immagini della sua Bella Esmeralda serena nella culla.

L'annuncio di Ronaldo e la Rodriguez è stato un fulmine a ciel sereno. "È con la più profonda tristezza che annunciamo la morte di nostro figlio. È il dolore più grande che i genitori possano provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e felicità" avevano scritto sui social per annunciare contestualmente la nascita della loro figlia e la dolorosa perdita del maschio, ricevendo migliaia di attestati di vicinanza e affetto. Oggi le immagini di Bella Esmeralda rubano i cuori dei follower.