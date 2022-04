Ronaldo in famiglia con la figlia appena nata: “Siamo grati alla vita”

Tra le braccia tiene la sua bimba appena nata, accanto a lui c’è Georgina Rodriguez, che ha sulle gambe il piccolo Mateo, tutti vicini e stretti tra loro in questo nuovo inizio. “Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti. Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l'amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo” ha scritto la coppia.

Qualche giorno fa il campione di calcio e la modella avevano annunciato la morte del loro bimbo durante il parto: si è salvata la sorellina che ora posa tra le braccia di papà. E’ un momento molto difficile e doloroso per Ronaldo e la Rodriguez, ma i fan hanno fatto sentire loro tutto l’affetto possibile. “Un mondo... Uno sport... Una famiglia globale... Grazie, Anfield (lo stadio di calcio a Liverpool, per il caloroso applauso, ndr). Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione” ha scritto poche ore fa Cr7 mostrando il video dallo stadio.

Non si sa cosa sia successo in sala operatoria, ma il calciatore e la modella hanno chiesto il massimo rispetto per il loro dolore: “Vorremmo ringraziare i medici e gli infermieri per tutte le cure e il supporto forniti. Siamo devastati e chiediamo privacy in questo momento così difficile” avevano scritto. Senza dimenticare, però, la gioia per la loro figlia: “Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e di felicità”.

