Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo in partenza: tutti in volo, c'è anche baby Bella Esmeralda

"Vacanze con amore" scrive Cristiano Ronaldo, riassumendo con poche parole e tanta semplicità la sua nuova avventura in famiglia.

Lui e Gerogina Rodriguez sono partiti insieme a tutti i bambini per qualche giorno di relax in una meta sconosciuta. E se il calciatore documenta sui social il pranzo con la compagna e i figli, lei posta gli scatti dal jet privato, in cui stringe la neonata Bella Esmeralda tra le braccia.