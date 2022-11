Cristiano Ronaldo batte tutti: a casa sua è già Natale!

Mentre tutti parlano di risparmio energetico e pensano a come ridurre gli sprechi delle luminarie, a casa di CR7 le festività partono in netto anticipo e subito dopo Halloween, i figli del calciatore insieme alla compagna Georgina Rodriguez si occupano degli addobbi. Un bell’abete fa capolino nella casa della famiglia e in giardino arrivano le illuminazioni. Che la festa abbia inizio!

Georgina Rodriguez e i bambini fanno l’albero

I figli di Cristiano Ronaldo, 37 anni, e la compagna Georgina Rodriguez, 29 anni, hanno già addobbato l’albero di Natale. La modella che fa coppia con il calciatore da sei anni ha postato alcune immagini dei figli di Cr7 intenti ad appendere le palle decorative e le lucine su un abete che è comparso nell’abitazione di famiglia. “Sono una mamma fortunata” scrive a corredo del post che mostra le ore, i minuti, i secondi di felicità che si assaporano in casa di Cristiano Ronaldo. Nelle storie ci sono le immagini dal giardino dove il tronco di un grosso pino è stato rivestito di lucine e compare un bel pupazzo di neve tra l’erba.

Cristiano Ronaldo e Georgina si sono conosciuti in estate

In casa di Cristiano Ronaldo si respira già aria di festività invernali. Ma era piena estate quando il giocatore del Manchester United ha conosciuto la modella. Lei lavorava in una boutique di lusso e aveva finito il suo turno di lavoro, ma è stata richiamata dall’arrivo di un bellissimo uomo, accompagnato da un bambino e da un gruppo di amici. “Dovevo uscire alle 5, ma un collega mi chiamò chiedendomi di rimanere mezz'ora in più per assistere un cliente” ha raccontato la compagna di Cristiano Ronaldo. Tra i due è scoccata subito la scintilla e da allora la vita di Georgina Rodriguez è stata letteralmente stravolta. Ora è lei che va a fare acquisiti nelle boutique di lusso, sempre però ricordando il suo passato. “Sono stata fortunata” ripete spesso la compagna di Cr7.



Il lutto per il figlio morto

Nella vita di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non ci sono solo le luci della ribalta e la felicità. Lo scorso aprile la coppia ha dovuto affrontare il più grande dei drammi che potesse capitale loro. Hanno perso uno dei due gemellini che aspettavano, morto durante il parto. Si è salvata Bella Esmeralda e per lei e per i loro figli Cristiano Jr., Eva, Mateo e Alana Martina, hanno trovato la forza di andare avanti. “È il dolore più grande che i genitori possano provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e felicità” avevano scritto in un messaggio social.