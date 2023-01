Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi, ma si trasferiscono in Arabia Saudita

In volo per l’Arabia, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno mostrato il lusso e la felicità per un nuovo inizio. Ma chissà se sarà un nuovo inizio anche per la coppia, visto che Telecinco sostiene che tra i due la crisi sia profonda e che l’unione – da sempre etichettata da molti come di convenienza – stia vacillando. C’è chi dice per la gelosia di lei e per le attenzioni di lui altrove, c’è chi sostiene che sia sempre stato un legame di sola apparenza, chi pensa che facciano da tempo vite separate. Fatto sta che sui social appaiono sempre come la famiglia perfetta tra post sdolcinati e immagini di gruppo.

Il lusso sfrenato



Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non hanno mai nascosto la loro vita da nababbi. Per dirne una, il regalo che la modella ha scelto per il calciatore a Natale è una Rolls Royce da quasi 400mila euro. La consegna della preziosa auto è stata documentata sui social con tanto di stupore per lui e orgoglio per lei. Tutti conoscono la passione di Cr7 per i motori rombanti e Georgina ha di certo fatto un pensiero gradito alla sua dolce metà.

Il nuovo contratto con l’Al Nassr



Cristiano Ronaldo ha firmato un nuovo contratto con l’Al Nassr da due anni e mezzo a ben 500 milioni di euro. In Arabia Saudita la grande famiglia di Cr7 e Georgina Rodriguez vivrà nel solito lusso a cui è abituata. Ma chissà se tanto denaro basterà a sanare la crisi nella coppia. Al momento la modella posta immagini sexy nelle sue succinte tutine del brand che ha creato oppure foto con i bambini, ma non dimentica neppure le dediche al compagno per mettere a tacere tutti. “A 22 anni ho conosciuto l’amore della mia vita” scrive a corredo di uno scatto con il campione.

Come Wanda e Icardi



La big family di Cristiano Ronaldo per certi versi ricorda quella di Mauro Icardi. Tanti bambini e tanto amore, vita lussuosa sbandierata sui social, due calciatori con accanto due modelle sexy e avvenenti dalle curve da capogiro. Quando Maurito è volato in Turchia per un contratto da sogno, la famiglia lo ha seguito ma la crisi con Wanda è esplosa. Ora si spera che anche l’attaccante portoghese non faccia la stessa fine e che la crisi con Georgina non esploda in Arabia, ma si risolva tra le dune.