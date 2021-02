Georgina e Ronaldo: “Ogni giorno celebriamo il nostro amore”

Non smettono mai di stupire per il loro affiatamento e la loro serenità in famiglia. Hanno quattro figli e numerosi impegni, ma nel tempo libero sono sempre insieme a scambiarsi piccoli gesti d’amore. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez posano sulla terrazza con vista su Torino insieme ai loro bambini tra palloncini colorati e giochi, sorridenti e felici più che mai. “Ogni giorno celebriamo il nostro amore” dice la modella e ogni attimo trascorso insieme è un “momento prezioso”, scrive il campione.

“Pomeriggio d'amore dopo una dura giornata. Oggi festeggiamo come ogni giorno in cui ci amiamo così tanto” è la didascalia dell’immagine che li ritrae sereni seduti sui divanetti all’esterno della loro villa torinese. Si amano alla follia e si scambiano cuori social e dediche romantiche. Cristiano Ronaldo impegnato con la Juventus, appena può torna a casa dai suoi amori. Georgina Rodriguez, modella che si divide tra shooting e allenamenti, non perde mai di vista i quattro figli del campione.

Nonostante la vita frenetica sanno ritagliarsi sempre dei momenti tutti per loro. Per il compleanno sono scappati in montagna per una discussa e romantica gita sulla neve di coppia. Ma poi sono arrivati a casa in tempo per tagliare la torta con tutti i figli. Per i party dei bambini festeggiano in famiglia. Nel tempo libero portano i piccoli in bici, a cavallo, in fattoria, sulla neve, senza far mai mancare loro attenzioni e coccole. Insomma, pare quasi troppo perfetto per essere vero…

