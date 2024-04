Georgina Rodriguez e Ronaldo, festa per il compleanno della piccola Bella

Cristiano Ronaldo e la fidanzata Georgina Rodriguez al mare con Bella Esmeralda, Mateo, Eva, Cristiano Jr e la figlia Alana Martina

Qualche settimana fa l’intera famiglia si è concessa una bella vacanza nel Mar Rosso. La coppia ha postato foto e video sulla spiaggia con i bambini e non sono mancate le immagini di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo avvinghiati. L'attaccante dell'Al-Nassr Football Club si è rilassato insieme ai suoi figli Cristiano Jr, i gemelli Eva e Mateo, Alana Martina e la piccola Bella Esmeralda tra passeggiate sulla sabbia, pedalate e giochi vicino al mare. Georgina, invece, ha catturato l'attenzione dei follower con inquadrature piccanti in bikini sensuali. A marzo la Rodriguez era stata alle Maldive per lavoro e aveva sbalordito i fan con i suoi due pezzi intriganti e seducenti.