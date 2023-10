Per non urtare la sensibilità araba, la modella posa in campo solo quando non c’è il pubblico

CR7 ha segnato due gol partita durante la Champions League con l’Al-Nassar. In tribuna a tifare per Ronaldo c’erano anche la compagna e i figli, ma proprio la modella si è resa protagonista di un insolito siparietto. Ha sfilato a bordo campo con una maglia gialla della squadra di Riad, un paio di jeans super attillati e degli stivali vertiginosi. Era decisamente troppo sexy, ma lo stadio era ancora vuoto, poi per non urtare la sensibilità araba è retrocessa sugli spalti senza dare nell’occhio.

Foto e video di Georgina allo stadio per la partita Georgina Rodriguez per andare allo stadio ha scelto un look sportivo ma estremamente sensuale. La compagna di Cristiano Ronaldo ha indossato la maglia gialla della squadra di calcio con il numero 7 del suo campione, ma ha abbinato un paio di jeans super-skinny che metteva in risalto le sue gambe e soprattutto il fondoschiena, accompagnati da un paio di stivali in coccodrillo nero dal costo esorbitante. Con un fisico così prorompente avrebbe potuto infastidire la suscettibilità degli arabi, così Georgina ha scattato le foto social prima del match quando ancora il pubblico non aveva occupato i gradini della struttura sportiva e poi si è defilata in tribuna. CR7 ha segnato due gol e la combriccola – oltre alla Rodriguez erano presenti i figli Alana Martina, 5 anni, Bella Esmeralda, 18 mesi (il gemellino Angel è morto durante il parto), Cristiano jr, 13, e i gemelli Mateo ed Eva, 6 - ha festeggiato la vittoria. “Abbiamo vinto! Siamo una famiglia” ha scritto la compagna del calciatore.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, nuova vita a Riad A inizio anno Cristiano Ronaldo ha firmato il contratto con la squadra di calcio di Riad, così Georgina Rodriguez, 29 anni compiuti a gennaio, e tutta la famiglia hanno lasciato l’Europa per trasferirsi nella capitale mediorientale. La squadra saudita ha accolto trionfante il calciatore, seppur mettendo dei paletti alla sua vita sentimentale. Gli arabi hanno dovuto chiudere un occhio e consentire che CR7 e la modella potessero vivere sotto lo stesso tetto nonostante tra i due non ci sia ancora stato un matrimonio. La Rodriguez non ha esitato ad ambientarsi nella metropoli da otto milioni di abitanti sotto il sole con temperature bollenti soprattutto in estate. E l’allegra famigliola ha cominciato una nuova avventura.

