Georgina Rodriguez compie 29 anni, party in grande stile

In un ristorante armeno di Riyadh la sexy modella spagnola è stata circondata dall’amore di CR7, dei cinque figli, della sorella Ivana e delle amiche più care. “Le persone che amo con tutto il mio cuore – ha scritto la Rodriguez postando le immagini del party di lusso - Grazie immensamente a Dio per tutto. Grazie a tutti per aver dedicato un po' del vostro tempo congratulandomi e mandandomi tanto affetto”.

IL PARTY A RIYADH Georgina Rodriguez per festeggiare in grande stile i suoi 29 anni si è affidata a un organizzatore di eventi a Riyahd. Ha scelto un locale armeno all’interno di un palazzo di lusso della città araba per riunire la famiglia e gli amici del cuore. L’arrivo al ristorante è stato seguitissimo dalla folla che attendeva il calciatore portoghese per strada. Il servizio di sicurezza ha cercato di mantenere l’ordine mentre Georgina e Cristiano Ronaldo scendevano dalle auto per dirigersi nella sala in cui ad attenderli c’erano gli ospiti. Con loro tutti e cinque i figli dalla coppia. Georgina in abito bianco attillato e sinuoso, teneva tra le braccia la piccola Bella Esmeralda. C’erano i gemellini Eva e Mateo, Alana Martina e il primogenito Cristiano Junior. Presente anche la sorella della Rodriguez, Ivana, con cui la modella è inseparabile.



TORTA A TRE PIANI E PALLONCINI Per Georgina Rodriguez le foto di rito davanti a una torta a tre piani bianca, poi una più modesta in fucsia con i fiori. La modella ha posato con Cristiano Ronaldo e i loro bambini, tutti belli e sorridenti. Anche se per la verità la coppia non è stata vicina e affiatata ma i due si sono divisi i figli prendendone tra le braccia una ciascuno e mantenendo una certa distanza che non è passata inosservata ai follower. Per il party Georgina ha indossato un abito bianco attillatissimo che sottolineava le sue forme sinuose e lasciava intravedere il décolleté strabordante, tacchi vertiginosi e capelli sciolti sulle spalle. Per gli accessori ha optato per vistosi gioielli luccicanti. Cr7 ha vestito una camicia nera abbinata a un pantalone bianco, rispettando il dress-code “black and white” richiesto per la festa. Velo da sposa e candele romantiche hanno addobbato i tavoli della cena.

A RIYADH DA POCHE SETTIMANE Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono trasferiti in Arabia Saudita da poco. Il calciatore portoghese, ex di Manchester United e Juventus, ha accettato l’ingaggio nella squadra dell’Al-Nassr e l’intera famiglia ha iniziato una nuova avventura nella capitale saudita. Dopo le difficoltà iniziali (la coppia non essendo sposata non avrebbe potuto vivere insieme, ma per loro è stata fatta un’eccezione alle regole del Paese), l’accoglienza è stata molto calorosa.

CRISI O NO? Il trasferimento in Arabia ha portato con sé anche qualche pettegolezzo su una presunta crisi tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. C’è chi è arrivato a pensare che la modella e il calciatore, approfittando delle regole che vogliono la coppia non sposata vivere separatamente, abbiano scelto una routine divisi. Salvo poi sfoggiare sorrisi e baci negli scatti social o agli eventi mondani. La Rodriguez, però, ha rispedito al mittente le provocazioni e ha scelto di ribadire più spesso il suo amore per CR7 su Instagram: è di pochi giorni fa il post con gli scatti a cena loro due soli tra baci e passione alle stelle.