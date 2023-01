Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, divertimento con i figli a Riyadh

Leggi Anche Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi, ma si trasferiscono in Arabia Saudita

Le giostre a Riyahd



Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno scelto un look griffato per la loro uscita a Riyadh con i figli. La ex stella del Manchester United ha indossato una felpa nera, un paio di jeans e sneakers bianche. La modella in giacca bianca, jeggins e stivali alti fino al ginocchio e dai tacchi vertiginosi. Con loro la piccola Alana Martina, 5 anni, i gemelli Eva e Mateo di quasi cinque anni, nati da madre surrogata, il 12enne Cristiano Jr. Mancava solo l’ultima nata in casa di Cr7, Bella Esmeralda, 9 mesi. La coppia, che sta insieme dal 2016, aveva perso il gemellino di Bella durante il parto la scorsa primavera e aveva condiviso il grande dolore con i follower.

Mateo il più scatenato



Ad apprezzare di più di tutti il bel pomeriggio organizzato da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez per i loro figli è stato sicuramente Mateo. Il bimbo non stava più nella pelle quando ha scattato alcune foto circondato dai personaggi Marvel. Georgina ha scritto sul post: "Riyadh quanto sei bella". “Tempo prezioso con la mia famiglia” ha fatto da eco Ronaldo.

La nuova vita in Arabia Saudita



Cristiano Ronaldo è entrato a far parte del club saudita Al Nassr a inizio anno firmando un contratto di due anni e mezzo del valore di circa 175 milioni di sterline all’anno. Per presentarlo ai tifosi arabi è stata organizzata una grande cerimonia a cui ha partecipato anche Georgina Rodriguez. Ma il calciatore e la modella non si sono ancora sposati e per le leggi islamiche non potrebbero vivere insieme senza un contratto di matrimonio. Non era chiaro come i due si sarebbero organizzati, ma poi pare che sia stato raggiunto una sorta di accordo e le autorità abbiano chiuso un occhio permettendo a CR7 e a Georgina di vivere sotto lo stesso tetto.

Le mosse contro CR7



Nonostante l’affiatamento dimostrato anche nelle ultime uscite di famiglia in Arabia Saudita, sul web gira una teoria complottista secondo cui Georgina Rodriguez starebbe facendo di tutto per far crollare Cristiano Ronaldo. Anche sul campo. Ci sarebbe una specie di piano machiavellico che prevede dieci punti per distruggere Cr7 e in questo la compagna sarebbe una sorta di spia. Si parte dal 2014 quando la Rodriguez viene assunta in un negozio di una nota griffe che guarda caso sponsorizza Messi. Poi l’amore per la sexy modella avrebbe distratto il calciatore dagli impegni sportivi. Si racconta anche che il taglio di capelli che Georgina ha fatto a Ronaldo la settimana prima della Coppa del Mondo possa aver contribuito a far sbagliare un colpo di testa alla stella del pallone.